Unterwäsche lockt Ehemänner auf falsche Fährte

Vorhang auf: Am Mittwoch, 13. Juni, feiern die Bodensee Players mit ihrem neuen Stück „Who’s Under Where?“ Premiere im „Casino“ im Fallenbrunnen 17. Die Zuschauer dürfen sich auf eine actionreiche Komödie freuen.

Man kombiniere argwöhnische Ehegatten, geklaute Unterwäsche und falsche Identitäten mit fünf Millionen Dollar, einem spärlich bekleideten Model und einem liebestollen Sicherheitsmann und du hast die Zutaten für eine schwindelerregende Farce in allerbester klassischer Tradition. So ist im Programmheft zu lesen, was die sieben Schauspieler mit der rasanten Komödie auf die Bühne bringen.

Die befreundeten Designerinnen Jane (Denise Werner-Schnurr) und Sybil (Gabi Gerdau) sind im Modegeschäft tätig stehen kurz vor einem großen Deal mit dem italienischen Modedesiger Fruferelli (Sean Morgan). Für die Vorführung ihrer aufreizenden Dessous haben sie heimlich eine Hotelsuite gemietet und ein Model (Noah Hainer) gebucht. Der Champagner ist kalt gestellt, die Musterkollektion für Signore Fruferelli in Position gebracht. Die beiden Designerinnen waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf ihre eifersüchtigen Ehemänner (Sebastian Fetköter, Tim Sowa)... Zur Verwirrung trägt außerdem ein liebestoller Sicherheitsmann (Marlon Brown) bei.

Wie alle bisherigen Stücke in den 21 Jahren des Bestehens, führt das Ensemble aus englischsprachigen Hobby-Schauspielern, auch „Who’s Under Where?“ in Englisch auf. „Man muss aber nicht perfekt Englisch können, die Action spricht für sich“, sagt Stephanie Kretschmer, Vorsitzende des Vereins The Bodensee Players English Language Theatre Group e.V., wie die Bodensee Players offiziell heißen. „Die Action sagt oft mehr als Worte“, findet auch Regisseurin Sharon Hainer.

Seit Januar studiert die Theatergruppe das Stück ein. „Am Anfang haben wir uns einmal in der Woche getroffen. Jetzt, kurz vor der Aufführung proben wir zweimal in der Woche“, sagt die Regisseurin.

Die Bodensee Players führen die Komödie „Who’s Under Where?“ am Mittwoch, 13. Juni, Donnerstag, 14. Juni, Freitag, 15. Juni, und Samstag, 16. Juni, auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten neun Euro, Caserne-Mitglieder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen sechs Euro.