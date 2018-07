Unterstuftentheater des GZG zeigt „Ein Märchen aus unserer Zeit“

Die Unterstufen-Theater-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums hat Ende Juni und Anfang Juli das Stück „Ein Märchen aus unserer Zeit“ von Dagmar Pflug aufgeführt. Dabei ging es um Märchenfiguren, die in unsere Zeit reisen und dabei viel Verwirrung anrichtten. Rotkäppchen hilft in einer Seniorenresidenz aus, Dornröschen hilft Punkern beim Schnorren, die Königin ist fasziniert von einem Handy und zu allem entschlossen, um es zu bekommen, und der Jäger verwechselt Hunde mit Wölfen. Die Rückkehr in die Märchenwelt gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Am Ende der Aufführung gab es viel Applaus für die jungen Schauspieler.