Unterstützung für die Gemeinden: Land fördert Projekte im Bodenseekreis mit 2,1 Millionen Euro

Rund 2,1 Millionen Euro an Fördergeldern der Landesregierung bekommt der Bodenseekreis in diesem Jahr für Infrastrukturmaßnahmen. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. „Schulen und Kindergärten haben wir bei der Mittelverteilung vorrangig berücksichtigt“, wird Regierungspräsident Klaus Tappeser in dem Schreiben zitiert.

Das Geld stammt aus dem sogenannten Ausgleichsstock für finanzschwache Städte und Gemeinden. Im Bodenseekreis erhält die Gemeinde Frickingen die größte Fördersumme von 500 000 Euro für den Ersatzneubau der Grundschule. In die Gemeindekassen von Oberteuringen und Eriskirch fließen jeweils 360 000 Euro. Oberteuringen erhält den Zuschuss für den Umbau des Feuerwehrhauses – Eriskirch für die Sanierung der Irisschule.

Vorrangig Geld für Schulen und Kindergärten

Die Sanierung des Markdorfer Rathauses wird mit 350 000 Euro gefördert und der Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses in der Gemeinde Überlingen mit 250 000 Euro. Jeweils 80 000 Euro gehen ins Deggenhausertal für Maßnahmen rund im den Kindergarten Limpach sowie nach Meckenbeuren für ein mobiles Dammbalkensystem und die Sicherung aller Entwässerungsgrundleitungen von Grundschule und Halle in Kehlen.

Die Sanierung der Touristinformation im Haus des Gastes in Sipplingen fördert das Land mit 50 000 Euro, die Gestaltung eines Bürgergartens in Owingen mit 40 000 Euro, Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof in Langenargen mit 30 000 Euro, die Errichtung eines Spielplatzes in Kressbronn ebenfalls mit 30 000 Euro und die digitale Ausstattung der Klassenzimmer in Bermatingen mit 20 000 Euro.

Maßnahmen nur mit Zuschüssen leistbar

„Gerade in der derzeitigen, finanziell angespannten Situation unterstützen wir Kommunen über den Ausgleichstock, wo es uns möglich ist“, sagt Tappeser. Die Mittel sollten dafür eingesetzt werden, um gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Denn viele Gemeinden können Maßnahmen nur mit Zuschüssen verwirklichen, da die Ausgaben die finanzielle Leistungskraft der einzelnen Gemeinde auf Dauer übersteige.