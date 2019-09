Unterraderach unterstützt Doctor Clowns

Die Unterraderacher Dorfgemeinschaft kommt jährlich zu ihrem beliebten Dorffest zusammen, um die Sommerferien gemeinsamen ausklingen zu lassen.

Zum Fest am 6. September 2019 lockten laut einer Pressemitteilung nicht nur gute Verpflegung, eine Hüpfburg für die Kleinen und leckere Cocktails für die Großen, sondern vor allem auch das Wissen, dass der Erlös immer einem guten Zweck gespendet wird. In diesem Jahr durfte sich Reinhard Böhm von Hieronimuß' Doctor Clowns über die Geldspende von 1006,70 Euro freuen freuen und beehrte die Unterraderacher mit seiner Anwesenheit und einer lustigen Vorstellung über seine Arbeit mit kranken Kindern in Krankenhäusern von Friedrichshafen bis Ulm. Ganz nach dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ kommen die Clowns zu den Kindern, um ihnen mit ihren Kostümen und Späßen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.