Unternehmerfrauen im Handwerk wählen neue Vorsitzende

Der Häfler Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk hat sich unlängst zur Hauptversammlung in Langenargen getroffen. Die Frauen wählten eine neue Führungsspitze.

„In diesem Jahr ist alles anders“, sagte die bisherige Vorsitzende Claudia Schön zum Auftakt. Sie stellte nach 13 Jahren ihr Amt zur Verfügung und ließ sich zeitgleich für die Wahl zur zweiten Vorsitzenden aufstellen. Sie wurde einstimmig gewählt, wie die Unternehmerfrauen mitteilen. Zu ihrer Nachfolgerin als Vorsitzende wählte der Arbeitskreis Patricia Herrmann.

Der sonst übliche Vortrag bei der Hauptversammlung des Versorgungswerkes mfand in diesem Jahr coronabedingt online statt. Rückblickend auf das Jahr 2020 konnte das geplante Programme ebenfalls wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Unternehmerfrauen wollten anlässlich des diesjährigen 35-jährigen Bestehens der Gruppe an der Landesgartenschau in Überlingen teilnehmen. Auch der Vortrag mit dem Autor Michael Despeghel über „selbstbestimmende Lebensqualität“ wurde abgesagt. Beide Veranstaltungen und weitere abgesagten Programme werden je nach weiterer Entwicklung im kommenden Jahr stattfinden, schreiben die Unternehmerfrauen. Die Gesundheitstage der Innungskrankenkasse IKK mit dem Seminar „ Digitalisierung und Gesundheit“ stehen im Oktober noch an.

Der Arbeitskreis bietet einmal im Monat eine Fortbildungsveranstaltung an. Die Themenpalette reicht von betriebswirtschaftlichen Themen und Marketing über Persönlichkeitsbildung und Rhetorik bis hin zur Gesundheitsförderung. Daneben setzt sich das Netzwerk für die soziale Absicherung und generelle Anerkennung der Leistungen ein, die Unternehmerfrauen im Handwerk vollbringen. „Wir wollen dass es für Frauen im Handwerk leichter wird, ihre umfassenden beruflichen und familiären Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sind unternehmerische aktive Frauen im Handwerk: Ehefrauen, Lebensgefährtinnen, Töchter oder Schwiegertöchter eines selbstständigen Handwerksunternehmen - wir tragen vielfältige Verantwortung im Handwerk, im Betrieb und in der Familie“, heißt es weiter.