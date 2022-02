In der Online-Veranstaltungsreihe „Unternehmen im Gespräch“ geben regionale Unternehmen Antworten auf Fragen rund um die Berufsorientierung und Berufswahl. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus aus Immenstaad informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. In einem einstündigen Online-Format können interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sich über aktuelle Bewerbungsmöglichkeiten informieren. Online können Fragen zu den Themen: Bewerbungsstart, Onlinebewerbung, Ausbildungs- und Studienrichtungen, Einstellungstests, Ausbildungsvertrag, Ablauf der Ausbildung und Übernahmemöglichkeiten gestellt werden.

Darüber hinaus werden Fragen zu fachlichen, sozialen oder Zukunftskompetenzen beantwortet. Dazu zählen, wie es in der Medienmitteilung von BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH heißt, vor allem digitale Grundkompetenzen, Kommunikation, Kreativität, Kritisches Denken, Selbstorganisation und –reflexion.

Der Termin findet am Mittwoch, 9. März von 14 bis 15 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldungen erfolgen über Schule-Wirtschaft per E-Mail an laudon@schulewirtschaft-bw.de. Der Zugangslink wird Interessierten zugesendet.