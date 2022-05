Unter Wasser kämpfen Rugbyspieler in Friedrichshafen um den Titel

Aus der Südstaffel der Bundesliga sind der TC Bamberg, der TSV Malsch und DUC Darmstadt bei der deutschen Meisterschaft dabei. Aus dem Norden kommen SpG Paderborn Bielefeld und DUC Hamburg, aus dem Westen starten DUC Krefeld, DUC Köln und UWR Aachen. Die Auslosung ist am 6. Mai. Die Partien bei der deutschen Meisterschaften werden am 14. und 15. Mai per Livestream übertragen. Den Link gibt es auf der Homepage des Tauch-Sport-Clubs Friedrichshafen unter:

www.tauch-sport-club-friedrichshafen.de