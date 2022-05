Unter freiem Himmel: Die Juice Cocker Band rockt den Pavillon am See

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 (inklusive ein Glas Haussekt) und an der Abendkasse 18 Euro. Karten gibt es unter Telefon 07541 / 978 92 82, per E-Mail an info@buchhornerstuben.de und im Internet unter www.eventfrog.de

„N’oubliez jamais“: Der Buchhorner Pavillon am See lädt am Mittwoch, 1. Juni, zum Open-Air-Konzert mit der Juice Cocker Band ein. Beginn ist um 18.30, Einlass um 17.30 Uhr.

Bereits bei der Open-Air-Premiere im vergangenen Jahr rockten die Musiker den Gastgarten an der Friedrichshafener Uferpromenade – begeistert beklatscht von vielen Zuhörern. Laut Ankündigung versetzt die erfahrene Live-Band auch dieses Mal ihr Publikum wieder in die Zeit, als der unvergessene Rock- und Blues-Sänger Joe Cocker Musikgeschichte geschrieben hat.

Ersatztermin bei schlechtem Wetter

Auf der Setliste stehen in dem Gastgarten an der Uferstraße demnach weniger bekannte Lieder, aber auch weltbekannte Hits wie „Unchain My Heart“, „With A Little Help“, „You Can Leave Your Hat on“ oder „N’oubliez jamais“. Die Besetzung der Juice Cocker Band: Mario „Juice“ Maucher (Vocal), Franky Guitar (Gitarre und Vocal), Nico Strang (Drums und Vocal) und Jo Sulz (Key/Bass/Vocal).

Im Anschluss an das Konzert steigt der Ankündigung zufolge in der Buchhorner Bar eine Aftershowparty, auf der die Gäste mehr von Juice und Co. hören. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert auf Mittwoch, 8. Juni, verschoben.