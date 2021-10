Unter erschwerten Bedingungen zurück in den Spielbetrieb

Nach zweiwöchiger Spielpause gehen die Volley Youngstars in der 2. Bundesliga am Freitag ab 20 Uhr bei der FT 1844 Freiburg ans Netz. Die Vorbereitung verlief nicht ganz reibungslos.

„Wir kämpfen“, fasst Trainer Adrian Pfleghar die momentane Situation am Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen zusammen. Damit spielt er unter anderem auf die Hallensituation an: Weil die Messehalle für die Fakuma gebraucht wird, müssen die Youngstars in andere Hallen ausweichen. Mal ist ein Hallendrittel in der Bodensee-Sporthalle für ein Mannschaftstraining zu klein, mal blendet im Berufsschulzentrum die Sonne derart, dass sich der Trainingsbeginn verzögert und mal reicht das Zeitfenster von 45 Minuten nicht für eine ordentliche Trainingseinheit. Pfleghar nimmt es gelassen: „Wir machen das Beste draus und nutzen jeden Tag, an dem wir weiterkommen können.“ Schwerpunkte sind die mentale Stärke, um konstant die beste Leistung abzurufen sowie die Athletik und die Abstimmung. Insbesondere die Abstimmung ist bei einer Mannschaft mit vielen Kaderspielern, die an spielfreien Wochenenden bei Kadermaßnahmen gefordert sind, nicht immer leicht. Trainer Pfleghar war bei einem Lehrgang der drei Landesauswahlmannschaften aus Baden-Württemberg in Albstadt dabei und hat sowohl einige der eigenen Spieler als auch potenzielle Nachwuchsspieler für die nächste Saison unter die Lupe genommen.

Einsatz von Milan Kvrzic entscheidet sich kurzfristig

Im Hinblick auf das Spiel in Freiburg liegt der Fokus nicht auf dem Gegner, „sondern wir schauen auf uns selbst“, so der Stützpunkttrainer. Das lief bisher ganz erfolgreich: Von den bisherigen drei Spielen haben die Häfler zwei gewonnen. Daran wollen Fabian Hosch, Silvio Hellrigl, Lovis Homberger, Carl Möller, Philipp Herrmann, Felix Baumann, Anton Jung und Libero Simon Kohn anknüpfen. Erst kurzfristig wird sich entscheiden, ob Milan Kvrzic in Freiburg dabei sein wird. Der Zuspieler stand am Mittwoch bei der Bundesligamannschaft des VfB Friedrichshafen im Aufgebot und wird eventuell auch am Wochenende beim Gastspiel des deutschen Rekordmeisters in Frankfurt gebraucht.

Ligakonkurrent TSV Mimmenhausen gastiert am Samstag um 20 Uhr beim VC Dresden.