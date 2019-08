Unsichere Defibrillatoren im Umlauf: Stadt gibt Entwarnung

Von Schwäbische Zeitung

Zeugen oder weitere Geschädigte sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Marktstraße in Leutkirch auf Höhe eines Spielwarengeschäftes ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines schwarzen Audi mit Ravensburger Kennzeichen vermutlich nach dem Besuch einer Bank mit seinem Wagen mit mäßiger Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone in der Marktstraße in Leutkirch.

Gas gegeben statt angehalten Als dies einer Mitarbeiterin des Vollzugsdienstes der Stadt Leutkirch ...