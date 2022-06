„Unsere Saison läuft besser als erwartet“: Laboureur/Schulz reisen hoffnungsvoll zur WM

Borger/Sude fiebern Weltmeisterschaft entgegen

Vor allem mit viel Routine gehen Karla Borger und die Friedrichshafenerin Julia Sude an das Projekt Beachvolleyball-WM im Foro Italico in Rom (10. bis 19. Juni, live auf sportdeutschland.tv). Mit in Rom dabei sind Trainer Ricardo „Vento“ Brunale de Andrade sowie Sportpsychologin Nadine Volkmer. Digitale Spielanalysen erfolgen durch Scout Josip Pribanic aus seiner kroatischen Heimat.

Die Chancen auf eine Top-Platzierung könnten besser sein. „Die Saison ist wirklich sehr holprig, vor allem weil wir beide Corona hatten, leider nicht zum selben Zeitpunkt. Jetzt so kurz vor der WM haben wir kaum zusammen trainiert, sind also nicht perfekt vorbereitet“, wird Sude in einer Mitteilung zitiert. Auch, wenn die Bedingungen laut Vento „nicht optimal“ sein werden – das italienische Gesundheitsministerium hat eine Hitzewarnung für den Zeitpunkt des Turniers ausgegeben – freuen sich die Beachvolleyballerinnen auf die WM und die „beeindruckende Kulisse“. Die Gruppengegner sind Katarzyna Kociolek/Kinga Wojtasik aus Polen (Freitag, 17 Uhr), Brackcides Khadambi/Gaudencia Makokha aus Kenia (Sonntag, 12 Uhr) und Margherita Bianchin/Claudia Scampoli aus Italien (Montag, 21 Uhr). (sz)