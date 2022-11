Unsere Realschule hat ein eigenes Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Informationsabend zum Übertritt an die St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule fand am 27. Oktober für Eltern zukünftiger Fünftklässler statt. Die Rektorin, Frau Schuler-Seckinger, stellte mit einer unkonventionellen, aber maßgeschneiderten Bildpräsentation, die Philosopie der Privatschule vor. Ihr einstündiger Vortrag wurde von 14 realen Schulfotos ohne Text begleitet, um authentische Einblicke aus dem Schulleben zu zeigen. Dass die St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule nicht nur eine kompetente und zukunfsorientierte Bildungseinrichtung ist, sondern ein Lebensort der Schüler/innen, wurde so verständlich dargestellt. „Unsere Realschule ist berufs- und abschlussorientiert, digital und individuell.“ Zudem betonte die Rektorin weitere, neue Anschlussmöglichkeiten in Richtung Abitur mit wirtschaftswissenschaftlichem Zweig. Das Berufliche Gymnasium St. Martin ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bodensee-Schule St. Martin, der Sießener Schulen um die Jungen- und Mädchenrealschule St. Elisabeth sowie der Stiftung Liebenau. Dass die Privatschule keine Einbahnstraße ist, wurde mit besonderen Aufnahmekriterien für St. Elisabeth-Schüler/innen verdeutlicht.