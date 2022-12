Unsere Geschichten des Jahres: Wie der kleine Luca mit viel Glück eine Meningokokken-Infektion überlebte

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee – Friedrichshafen, Tettnang und Lindau – zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden. Ein Video zur Geschichte und alle weiteren Folgen gibt es unter

Der kleine Luca wird Anfang des Jahres krank. Es geht ihm von Tag zu Tag schlechter. Kinderarzt Christof Metzler aus Langenargen erkennt gerade noch rechtzeitig, dass er sich mit Meningokokken B infiziert hat. Die Recherche der Geschichte geht Redakteurin Tanja Poimer zu Herzen, weil deutlich wird, dass der Junge nur mit viel Glück überlebt hat. Glück, das ein 15-Jähriger aus der Nähe von Tettnang nicht hatte. Er starb vor fast vier Jahren an einer Infektion mit dem Erreger.

Meningokokken B sind Bakterien, die jeder Zehnte im Nasen-Rachen-Raum trägt, ohne selbst krank zu werden. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch per Tröpfcheninfektion beim Sprechen, Husten, Niesen oder Küssen. Folgen können eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine lebensgefährliche Blutvergiftung (Sepsis) sein. Das Heimtückische: Eine Infektion startet oft wie ein banaler grippaler Infekt mit Kopfweh, Fieber, Schüttelfrost.

Kinderarzt setzt sich für Impfung ein

Es gibt zwar einen Impfstoff, den empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) bislang aber nur für Risikogruppen – weil Daten zur Wirksamkeit fehlten und eine „niedrige Krankheitslast“ vorliege, wie es heißt. Die Folge: Krankenkassen entscheiden von Fall zu Fall, ob sie die Kosten als Freiwilligenleistung übernehmen. Christof Metzler weist seit Jahren auf die Gefahren hin, die von Meningokokken B ausgehen, und setzt sich dafür ein, dass Kinder planmäßig gegen den Erreger geimpft werden.

Wirbelt wieder auf dem Spielplatz herum: Luca hat seine Meningokokken-Infektion offensichtlich gut überstanden – nicht zuletzt dank Kinderarzt Christof Metzler. (Foto: pr)

Deshalb hat er sich auch in der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet, um den Fall des zweijährigen Luca öffentlich zu machen. Und was der Kinderarzt in einem ausführlichen Gespräch am Telefon berichtet, sorgt gleich für mehrere Gänsehautmomente. Denn zunächst gehen Ärzte von einer Virus-Infektion aus. Als sich der Zustand des Jungen nicht bessert, sucht seine Mutter erneut eine Praxis auf – und trifft auf Christof Metzler, was alles andere als selbstverständlich ist.

Arzt von Auto angefahren

Denn zum einen hat der Doktor die Vertretung einer erkrankten Kollegin übernommen, und zum anderen wird er auf dem Weg mit seinem Roller zum Dienst in Friedrichshafen von einem Auto angefahren. „Ich bin über die Straße geflogen und habe mir Hüfte und Schulter geprellt. Glücklicherweise bin ich aber auf meinen Rucksack gefallen, und es ist nichts Schlimmeres passiert. Meine Stieftochter hat mich abgeholt und in die Praxis gefahren“, erzählt Christof Metzler.

Hätte er sich gröber verletzt, wäre aus Lucas Termin nichts geworden. Der Kinderarzt betont: „Dann hätte es für den Jungen zu spät sein können.“ So sorgt er dafür, dass der Kleine ins Krankenhaus gebracht wurde. Er kommt auf die Intensivstation und wird mit Antibiotika behandelt. Wenige Wochen später wirbelt er wieder auf dem Spielplatz herum.

Traurige Erinnerung

Eine Geschichte, die eine sehr traurige Erinnerung weckt. Denn schon einmal berichtete Christof Metzler über die heimtückischen Bakterien: 2019 starb ein 15-Jähriger aus Rappertsweiler bei Tettnang an einer Blutvergiftung infolge einer Infektion mit Meningokokken B. Der Kinderarzt hatte ihm in seiner damaligen Praxis in Langenargen nach der Diagnose sofort Antibiotika verabreicht. Doch, wie der Doktor erklärte: „Die Krankheit war zu dem Zeitpunkt schon so weit fortgeschritten, dass die Behandlung zu spät kam.“