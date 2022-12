Unsere Geschichten des Jahres: Von den Schrecken des Krieges und einem Hoffnungsschimmer

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Eine Recherche, die mich nachhaltig beeindruckt hat und mir noch lange in den Knochen hing, hatte mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Im frühen Sommer suchte ich nach Menschen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen und bei uns am Bodensee untergekommen sind.

Dank Helfer-Netzwerken, die in diesen Tagen blitzschnell von engagierten Ehrenamtlichen aus dem Boden gestampft worden sind, wurde ich fündig. Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer durfte ich in ihrem neuen Heim besuchen. Was sie mir erzählten und zeigten, war niederschmetternd. Bilder und Videos von der Flucht zeigten Explosionen am Himmel, zerbombte Gebäude – auf einer Aufnahme war sogar ein abgedeckter Leichnam zu sehen.

Ich spürte, wie mir das Blut in den Adern gefror und sich mir der Hals zuschnürte. So nah war ich persönlich einem Krieg noch nie gewesen. Diese Menschen hatten all das mit den eigenen Augen gesehen – und hatten ausnahmslos alle noch Familie im Kriegsgebiet, um die sie täglich bangten.

Und trotzdem verloren sie nicht die Zuversicht. Lernten Deutsch. Schickten ihre Kinder in den örtlichen Kindergarten. Suchten und fanden Jobs, um ihre Familie zu versorgen.

Dieses Weitermachen im Angesicht der Katastrophe war beeindruckend – und ließ durch die furchtbaren Erlebnisse, von denen ich durch meine Arbeit an diesem Zeitungsartikel erfuhr, einen kleinen Hoffnungsschimmer scheinen.