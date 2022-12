Unsere Geschichten des Jahres: Über wahre Engel im und um den Kreißsaal

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Eine der schönsten Geschichten dieses Jahres hing für mich definitiv mit dem Thema „Hebammen“ zusammen. Eigentlich war der Ursprung des Artikels ein eher schwermütiger – und zwar darüber, dass es ja landauf, landab und eben auch hier am Bodensee viel zu wenig Hebammen gibt und dass die, die es gibt, unterbezahlt sind.

Fachkräftemangel, der schon bei der Recherche auffällt

Nachdem es tatsächlich auch relativ schwer war, drei Hebammen aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Lindau zu finden, die trotz des großen Arbeitspensums Zeit für mich fanden, erlebte ich jedoch eine Überraschung. Aus jedem einzelnen Gespräch ging ich nämlich unglaublich erfüllt und ganz gegen meine Erwartungen, mit einem total hoffnungsvollen Gefühl heraus.

Wie sehr diese Frauen ihren Beruf lieben, welche Stärke sie ausstrahlen und mit welcher Leidenschaft sie ihren Job trotz all der schwierigen Umstände ausüben, das hat mich tief beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, hier ganz besonderen Menschen begegnet zu sein – ja, wahren Engeln –, ohne die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft absolut nicht funktionieren würde. Für diese Einblicke hinter die Kulissen, vor allem wenn sie entgegen aller Schwere doch so positiv sind, bin ich jedes Mal aufs Neue dankbar. Wenn man das dann auch noch aufschreiben darf und wiederum andere Menschen an dem Gefühl, mit dem man selbst das Thema abschließen konnte, teilhaben lassen kann, dann macht das eine Geschichte wie diese nachhaltig zu einer ganz besonderen für mich.