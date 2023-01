Unsere Geschichten des Jahres: Hagnauer findet leibliche Mutter in Ukraine wieder

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee – Friedrichshafen, Tettnang und Lindau – zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden. Ein Video zur Geschichte und alle weiteren Folgen gibt es unter www.schwaebische.de/unseregeschichten2022

Eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, ist die von Anton Silvester Model. Er kam während des Zweiten Weltkrieges in Markdorf auf die Welt und wuchs in Hagnau auf. Was er lange nicht wusste: Er ist der Sohn einer ukrainischen Zwangsarbeiterin und eines Bauern aus dem Hinterland des Bodensees.

In einem Gespräch berichtete der mittlerweile 78-Jährige von der langwierigen, schwierigen Suche nach seinen leiblichen Eltern und von dem emotionalen Wiedersehen mit seiner Mutter in der Ukraine. Wie offen und unbefangen Anton Model seine Geschichte erzählte, hat mich sehr bewegt. Von Schicksalen, die der Zweite Weltkrieg mit sich brachte, hatte ich schon viel gelesen und gehört. Noch nie aber habe ich von jemandem derart persönliche Einblicke bekommen dürfen.

Durch seine beiden Halbschwestern ist Anton Model bis heute mit dem Krieg und der Ukraine verbunden. Mehrmals wöchentlich telefoniert er mit Tanja und Mascha, die mitten im Kriegsgeschehen leben. Wie groß die Sorgen um seine Familie in der Ukraine sind, stand Anton Model ins Gesicht geschrieben.

Über zwei Stunden dauerte unser Gespräch bei ihm zu Hause. Am Ende dieser zwei Stunden hatte ich einen Block voller Informationen, die zu sortieren einige Zeit dauern würden. Aber auch für mich selbst konnte ich aus Anton Models Erzählungen etwas mitnehmen. Mir wurde deutlich vor Augen geführt, dass Krieg das Leben auf ganz verschiedene Weisen prägen kann und ich mich glücklich schätzen darf, dies bislang nicht am eigenen Leib erfahren zu haben.