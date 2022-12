Unsere Geschichten des Jahres: Der ungewöhnlich niedrige Bodenseepegel

Ein Thema, das mich dieses Jahr immer wieder beschäftigt hat, war der Bodenseepegel. Ich bin im Februar an den See gezogen und habe zum ersten Mal miterlebt, welch starken Schwankungen der Bodenseepegel unterliegt. Für mich war spannend zu erfahren, was die Gründe dafür sind. In meiner ersten Geschichte im März ging es noch darum, dass der Pegel beinahe perfekt dem langjährigen Mittelwert entspricht.

Im Sommer sah das dann ganz anders aus. Das Wasser hat sich immer weiter zurückgezogen, neue Strände sind entstanden und Boote kamen teilweise nicht mehr aus den Häfen raus. Es hat sich ein Bild gezeigt, dass man eigentlich aus den Wintermonaten kennt, wenn es ganz normal ist, dass der Pegel so weit nach unten geht. Zumindest habe ich mir das sagen lassen und aus den Messdaten geschlossen, denn aus eigener Erfahrung kenne ich das bisher nicht.

Für meine Geschichten habe ich mir zunächst den Pegel Konstanz angeschaut. Nicht nur den Wert des aktuellen Tages, sondern auch die Grafik, die im Kurvenverlauf die maximalen, die minimalen und die mittleren Werte im Zeitraum von 1981 bis 2021 zeigt.

Empfehlen kann ich in diesem Zusammenhang auch die Grafiken zum Pegel Vorarlberg vom Land Vorarlberg, die schön übersichtlich aufbereitet sind.

Als zweiten Schritt habe ich mir von Experten erklären lassen, warum der Pegel diesen Sommer so ungewöhnlich niedrig war. Außerdem habe ich mir angeschaut, welche Auswirkungen der niedrige Sommerpegel hat – in Lindau haben Pflanzen geblüht, die zu dieser Zeit eigentlich unter Wasser wären und in Friedrichshafen haben Segler ihre Boote teilweise viel früher als sonst eingewintert.

Gegenwärtig nähert sich der Pegel übrigens wieder dem Wert der mittleren Jahresgangslinie an – am 7. Dezember lag er in Konstanz bei 2,99 Metern.