Unsere Geschichten des Jahres: Das Theater Atrium bleibt zu - schon wieder

Weil ich selbst Mitglied eines Vereins bin, der ein Kino mit Kleinkunstbühne betreibt, kann ich mir lebhaft vorstellen, was in den Mitgliedern des Culturvereins Caserne vorgegangen sein muss, als die Stadt ihnen Ende November wegen Schäden in der Deckenkonstruktion die weitere Nutzung des Theater Atrium untersagt hat. Schon wieder. Als hätten Kulturbetriebe, egal ob ehrenamtlich oder professionell, in zwei Jahren Corona nicht schon genug gelitten.

Im Spätsommer 2020, als das kulturelle Leben in Friedrichshafen nach dem ersten Corona-Lockdown gerade wieder Fahrt aufnehmen wollte, hatte die Stadt bereits ein Nutzungsverbot für die gesamte Caserne verhängt, wegen Mängeln, die bei einer Brandschutzüberprüfung beanstandet worden waren. Im Theater Atrium konnten diese Mängel zwar so behoben werden, dass der Culturverein Caserne es knapp ein Jahr später wieder bespielen durfte, das Kino Studio 17 blieb aber geschlossen.

Und weil das Kino bei der anstehenden Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes keine Priorität hat, haben sich die Mitglieder des Kulturvereins nach einer Interimslösung umgeschaut – und im Cinéma des KMG gefunden. Im Oktober ging das Kino dort in Betrieb, nur einen Monat später folgte das erneute vorläufige Aus für das Theater Atrium. Weil Untersuchungen im Hinblick auf die Sanierung des Kulturhaus Caserne Schäden in der Decke festgestellt worden waren, untersagte die Stadtverwaltung die weitere Nutzung aus Sicherheitsgründen.

Sicher frage nicht nur ich mich, wie viele solcher Rückschläge ein Verein wegstecken kann, ohne dass seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Motivation abhanden kommt. Alle Hoffnung ruht nun auf der Stadt, die „schnellstmöglich“ zumindest eine Interimslösung präsentieren will.