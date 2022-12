Unsere Geschichten des Jahres 2022: Flammen rauben einer Familie ihre Tradition

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Eigentlich wollte ich vor dem Sonntagsdienst nur mal noch eben mit dem Hund raus. Als das Handy piept, ist die gemütliche Morgenroutine vergessen: „In Markdorf brennt’s. Mehrere Feuer zeitgleich – darunter ein Pferdestall“, lese ich in unserer Dienstgruppe. Ich schmeiße mich in meine Klamotten und fahre hin.

Die drei Feuer, die ein Brandstifter bereits in der Nacht gelegt hat, sind zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht. Dank der Einsatzkräfte der Feuerwehr – sie haben in dieser Nacht ganze Arbeit geleistet.

Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten die Flammen, am Waldkindergarten und in zwei landwirtschaftlichen Scheunen, um sich gegriffen. Große Waldflächen am Gehrenberg, Wohnhäuser in Möggenweiler und im Lilienweg wären heute nicht mehr da.

Diversen Zufällen ist es zu verdanken, dass die Anwohner weitestgehend unverletzt blieben. Als ich am Lilienweg ankomme, decken Helfer die verkohlten Überreste zweier Pferde ab.

Trauer und Fassungslosigkeit

Wie in Trance läuft eine junge Frau an mir vorbei. Ihr leeres Gesicht trifft mich mitten ins Herz. Trauer und Fassungslosigkeit lassen eine unsichtbare Mauer um sie wachsen. Von anderen Hausbewohnern erfahre ich Details zur Brandnacht.

Die Familie hat in dieser Nacht aber nicht nur ihre Tiere verloren, seit 20 Jahren ein Teil der Familie. Auch ihr Lebensentwurf ist buchstäblich in Rauch aufgegangen: Denn ohne ihre Scheune, mit der landwirtschaftliche Geräte und Lagerflächen verbrannt sind, ist die Nebenerwerbslandwirtschaft am Fuße des Gehrenbergs nur mehr ein vergangener Teil der Familientradition.