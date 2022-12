Unsere Geschichten des Jahres: Taras Kostenkos Flucht an den See

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Es gibt kein Thema, das mein Berufsleben so lange und so intensiv begleitet wie der Flugzeugabsturz von Überlingen am 1. Juli 2002. Ich war damals als einer der ersten Journalisten vor Ort, war bei Gedenkfeiern und Jahrestagen dabei, habe Baschkirien und dort den Friedhof von Ufa besucht, auf dem die meisten der 71 Todesopfer bestattet worden sind.

In diesem Jahr hat die ganze Geschichte auch für mich noch eine weitere Wendung erfahren. Ich habe Taras Kostenko kennen gelernt. Er hat vor gut 20 Jahren seine Schwester verloren. Sie war als Reisebegleiterin an Bord einer der beiden Unglücksmaschinen.

Kostenko, heute 42, Russe, aber seit vielen Jahren im Charkiw zuhause, erfolgreicher Architekt, mit einer Ukrainerin verheiratet. Er musste wegen des Krieges in der Ukraine fliehen und kam in der Gegend unter, die er in den vergangenen Jahren im Gedenken an seine Schwester immer wieder besucht hat: am Bodensee.

Er floh direkt aus einem Luftschutzbunker, mit zwei kleinen Kindern und seiner schwangeren Frau. Beeindruckend, dass er trotz dieser Schicksalsschläge nicht aufgibt, nach vorne guckt, sein Leben in die Hand nimmt. Und berührend, dass sein drittes Kind im Juni im Überlinger Krankenhaus zur Welt gekommen ist.