Unsere Blisshards: Mitreißend und anders

Die HSG Friedrichshafen/Fischbach kann insgesamt auf eine gute Hinserie 2022/2023 zurückblicken. Die in die Bezirksliga aufgestiegenen Frauen etablieren sich in der höheren Klasse und belegen einen guten Mittelfeldplatz. Die Männer behaupten sich ebenfalls in der Bezirksliga im Mittelfeld. Die männliche Jugend A ist als Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Auch die anderen Jugendmannschaften gaben ihr Bestes.

Ebenfalls positiv ist anzumerken, dass die Corona-Pandemie auf die HSG keine negativen Auswirkungen hatte. Gerade im Jugendbereich gibt es einen großen Zulauf. Alle Altersklassen sind mit ein bis zwei Mannschaften am Start. Alle Teams haben Trainer und Betreuer. Auch die Absenkung der nutzbaren Hallenkapazitäten konnte die Blisshards nicht stoppen. Hier wurden kreative Lösungen gefunden.

Der sportliche Leiter der HSG, Alexander Stehle, zur aktuellen Situation: „Mit den Ergebnissen und dem Tabellenstand der Männer und Frauen bin ich sehr zufrieden. Unsere Aufsteigerinnen und auch die Männer stehen auf einem guten Mittelfeldplatz. Unsere männliche Jugend A steht in der Tabelle ganz oben. Das ist natürlich besonders toll. Manche Jugendteams könnten noch etwas zulegen. Denn unser Ziel haben wir nicht aus den Augen verloren: Wir möchten die Qualität steigern, im Bezirk mit mehr Mannschaften oben mitspielen und auf längere Sicht gesehen auch wieder Teams auf HVW-Ebene unterwegs haben.

Ich bin optimistisch, dass wir das auch schaffen. Mit der B-Lizenzinhaberin Christiane Weber haben wir seit Kurzem eine hervorragende Unterstützung im Jugendbereich bekommen. Zusätzlich werden alle TrainerInnen mit der Handball-Learn-App ausgestattet. Die unter anderem von Andy Schmid entwickelte App ist eine gute Unterstützung im Training. Hier können Übungseinheiten zielgerichtet auf das Alter und die zu übenden Aktionen ausgesucht und direkt problemlos angewendet werden. Wir möchten uns mit allen Mannschaften weiter entwickeln, wollen jeden Tag ein Stück besser werden. Und da sind wir auf einem guten Weg.

Ich freue mich auf die Rückserie. Alle sind motiviert und wollen ihr Bestes geben. Alle ziehen an einem Strang. Und auch das zeichnet unsere Blisshards aus.“