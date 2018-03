Auf einmal ging alles ganz schnell: Bereits einen Tag nach der Berichterstattung in der SZ funktionierte der Telefon- und Internetanschluss von Marion Gorjanc wieder. „Die Techniker gaben sich die Klinke in die Hand. Es war unglaublich.“ Schuld an der dreimonatigen Störung ihres Anschlusses sei ein Verteiler gewesen, berichtet Gorjanc: „Hätten die von Unitymedia gleich auf mich gehört, hätten wir im Dezember bereits wieder einen stabilen Anschluss gehabt.“ Sie habe in den Gesprächen mit dem Kabelanbieter wiederholt betont, dass das Problem nicht bei ihr im Haus bestehe.

Wie berichtet hatte Familie Gorjanc mehr als drei Monate Probleme mit ihrem Telefon- und Internetanschluss. Es folgten unzählige Telefonate mit der Hotline und diverse Besuche von Technikern des Unitymedia-Vertragspartners 3Kabel. Erst nachdem die SZ berichtete, kam Schwung in die Problemlösung. Und auch die Pressestelle von Unitymedia meldete sich zu Wort. Pressesprecher Helge Buchheister teilte unter anderem mit, dass die Kundin auch eine Entschädigung erhalten werde. Das bestätigt Marion Gorjanc. Rund 200 Euro bekomme sie vergütet „Das wichtigste aber ist, dass unser Anschluss wieder tadellos läuft.“