Ungefährdete Siege für den RSV Seerose Friedrichshafen

Der RSV Seerose Friedrichshafen hat am vergangenen Wochenende bei zwei Sportevents mitgemischt – und das ziemlich erfolgreich. Sowohl beim Vier-Länder-Cup in Leutkirch als auch in Tieringen beim Etappenrennen der Interstuhl-Serie schafften es Fahrer des Vereins auf das Podest.

Einen Sieg trug Theresa Birk davon. In Leutkirch entschied sie das Rennen in der U17-Klasse für sich. Ihre Teamkollegin Nora Hübner kam direkt hinter ihr auf Platz zwei ins Ziel. Vom Podest waren Sebastian Knoll und Axel Dopfer ein gutes Stück entfernt. Sie erreichten im Amateurrennen die Plätze sieben und zwölf. „Alle Ergebnisse wurden allerdings durch den Sturz des dritten RSV-Fahrers Johannes Dobler überschattet“, meinte RSV-Breitensportwart Kurt Lippert.

Knoll war am vergangenen Wochenende noch ein weiteres Mal aktiv. In Tieringen gehörte er zum RSV-Amateurteam, das neben ihm aus den Fahrern Axel Dopfer und Yunus Yazici bestand. „Sie vereinnahmten das komplette Siegerpodest für die Seerose Friedrichshafen“, so Lippert. Knoll verteidigte das Trikot des Gesamtführenden und baute den Vorsprung auf seine Verfolger sogar weiter aus. Dopfer war Tagesbester.