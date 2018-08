Ungebetener Besuch beim SC Schnetzenhausen

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 9 Uhr und Montag, 19.30 Uhr in die Vereinsgaststätte des SC in Schnetzenhausen in der Raderacher Straße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, eine Tür aufzuhebeln. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.