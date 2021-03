Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ittenhauser Straße in ein Restaurant eingebrochen sind, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Im Gebäude hebelten sie eine Schublade auf und entnahmen unter anderem eine schwarze Geldkassette mit Bargeld.