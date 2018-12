Unfreiwilliger Abschied und Neuanfang

Dieses Lokal hat in Ailingen immer schon einen gewissen Kultcharakter gehabt. Im „Café Walter“ trifft man in der Regel immer bekannte Gesichter. Leute, die hier ihren Feierabend einläuten, die im Raucherzimmer gerne gemeinsam Fußball im Fernsehen schauen, sich einfach auf ein gemütliches Bier treffen oder sich heiße Seelen oder einen sauren Käs schmecken lassen wollen.

Seit seiner Gründung in den 1960-ern hat das Restaurant schon viele wechselhafte Zeiten gesehen – auch jetzt steht es wieder vor einem Umbruch. Unter der bisherigen Leitung der Roth/Rist GbR schließt das Café Walter Ende des Jahres seine Türen. „Am Freitag, 28. Dezember, wollen wir nochmal feiern und es so richtig krachen lassen. Wir laden zu einer 70er-/80er-Rockparty ein“, sagt Wirt Reinhold Rist. Sein Abschied erfolgt allerdings nicht freiwillig. „Ich muss raus“, sagt er mit Wehmut in der Stimme, berichtet von einem „verlorenen Rechtsstreit“ und davon, dass der jetzige Besitzer des Hauses das Lokal selbst übernehmen und bewirtschaften möchte.

Das Café Walter wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals umgebaut, hat auch schon als Pizzeria und Weinstube firmiert. Es hieß zwischendurch „Pinocchio“ und „Zapfhahn“. Dass es heute wieder seinen ursprünglichen Namen trägt, ist auch eine Reminiszens an die Gründerfamilie. „Dieses Haus ist ein Teil meines Lebens – früher als Gast, dann als Geschäftsführer und schließlich als Wirt“, erzählt Reinhold Rist. „In den 1960-ern habe ich mich schon über den Fernseher im Nebenzimmer gefreut und zusammen mit Lothar Wesener und Josef Roth Bonanza angeschaut“, sagt der 63-Jährige, der nach seinem Abschluss an der Realschule Ailingen Industriekaufmann gelernt hat, sich schon in frühen Jahren selbstständig machte und später in unterschiedlichen Branchen gearbeitet hat. Dass er bis heute bekennender Rolling Stones Fan ist, daraus macht Reinhold Rist keinen Hehl - das kann man an den zahlreich in seinem Lokal aufgehängten Bildern auch unschwer erkennen.

Sich aufs Altenteil zurückzuziehen, das kommt für Rist auch nach dem Abschied aus dem Café Walter noch nicht in Frage. Nach eigener Aussage hat er bereits mehrere andere Lokale angeboten bekommen.

„Nett eingerichtet, tolle Atmosphäre – und man muss zum Rauchen nicht raus. Schade, dass der bisherige Pächter aufhört“, befinden der 18-jährige Manuel und sein drei Jahre älterer Kumpel Raoul, die es sich am späten Nachmittag im abgetrennten Nebenraum gemütlich gemacht haben. „Hier kommt man einfach gerne her und man kennt die meisten Leute seit vielen Jahren“, sind auch Murat Gören und Ricci Adamiec voll des Lobes. „Wir gehören hier fast zum Inventar“, sagen sie lachend und widmen sich an der Theke wieder ihrem Backgammon Spiel. „Wir lassen uns überraschen, wie es hier weitergeht“, fügen sie hinzu.

„Für Kontinuität ist gesorgt“, sagt der neue Eigentümer, dem das Café Walter seit Ende 2015 gehört, auf telefonische Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Seinen Namen will er allerdings nicht in der Zeitung lesen. Nach seiner Aussage soll das Lokal zunächst renoviert und dann mit einigen „Überraschungen“ am 4. Januar 2019 wiedereröffnet werden. „Die bisherige Festangestellte und einige der Teilzeitkräfte werden von mir wieder neu eingestellt“, versichert er.