Unfallverursacherin fährt davon

Auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ist es am Samstag gegen 15 Uhr zu einem Streit zwischen Unfallbeteiligten gekommen. Laut Polizeibericht hatte eine 58-jährige Frau beim Aussteigen die Tür ihres VW zu weit geöffnet und dadurch an einem danebenstehenden BMW einen kleinen Lackschaden in Höhe von etwa 150 Euro verursacht. Darauf angesprochen kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 57-jährige Begleiter der Frau den 25-jährigen BMW-Halter beleidigt haben soll. Neben dem 57-Jährigen muss sich auch die Unfallverursacherin strafrechtlich verantworten, da sie nach dem Ereignis wegfuhr, ohne ihre Personalien zur Schadensregulierung anzugeben.