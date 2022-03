Unfallverursacher in Friedrichshafen hinterlässt falsche Rufnummer

einen Zettel mit einer falschen Rufnummer hat ein bislang Unbekannter am Mercedes hinterlassen, den er am Dienstag zwischen 16.15 und 18 Uhr auf dem Häfler Parkplatz Hinterer Hafen vermutlich beim Rangieren angefahren hatte. Bei dem Unfall verursachte er am Mercedes GLC rund 3500 Euro Schaden und fuhr davon, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen. In diesem Zusammenhang teilt sie mit, dass nach einem Unfall das einfache Anbringen eines Zettels mit Ihren Kontaktdaten, der schnell witterungsbedingt verschwinden und unleserlich werden kann, nicht ausreiche. Habe man einen Verkehrsunfall verursacht, solle man auf den Geschädigten warten. Sollte dieser innerhalb einer angemessenen Wartezeit nicht zu seinem Wagen kommen, habe man das Kennzeichen zu notieren und sich an der Unfallstelle telefonisch an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Die Polizei komme anschließend vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Andernfalls riskiere der Unfallverursacher eine Anzeige, die neben den Kosten für den Unfalls weitere Umstände und eine empfindliche Strafe nach sich zieht.