Sachschaden von mindestens 24 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Messestraße enstanden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 47-jähriger Autofahrer den linken Fahrstreifen der zweispurigen Messestraße in Richtung Friedrichshafen und übersah beim Spurwechsel nach rechts einen dort in gleiche Richtung fahrenden 31-jährigen Pkw-Lenker, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch geriet der Wagen des 31-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen den Pkw einer 51-Jährigen, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der linken Spur befand. Obwohl keine augenscheinlichen Verletzungen bei den Beteiligten vorlagen, wurden der 31-jährige Lenker, dessen 23-jähriger Beifahrer sowie die 51-jährige Lenkerin vorsorglich ins Klinikum Friedrichshafen gebracht.

Der 47-Jährige blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.