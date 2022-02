Unfallflüchtiger hat 1,7 Promille

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Eisenbahnstraße hat ein 65-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 17.45 Uhr einen geparkten Renault angefahren. Der Unfallverursacher begutachtete im Anschluss noch das Auto, verließ dann laut Polizei aber die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Der Mann wurde zu Hause angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab etwa 1,7 Promille. Da der Unfallverursacher angab, auch nach dem Unfall zu Hause Alkohol konsumiert zu haben, wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt, deren Ergebnis noch offen ist. Sein Führerschein wurde sichergestellt.