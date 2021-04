Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter grauer Peugeot 307 wurde laut Polizeibericht im Zeitraum von Donnerstag 19 Uhr und Freitag 8.45 Uhr in der Beethovenstraße angefahren. Der Fahrzeughalter fand an seinem Auto zwar eine Notiz mit einer Telefonnummer und einem Namen vor, die Telefonnummer ist jedoch nicht vergeben. Auch der aufgeschriebene Name konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Schaden wird auf auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet den Verfasser des Notizzettels oder sonstige Zeugen sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.