Unfallflucht in der Weinbirnenstraße

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen auf einem Parkplatz in der Weinbirnenstraße geparkten Mini touchiert hat und danach wegfuhr, ohne den Unfall zu melden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der an dem Mini hinterlassene Sachschaden wird im Polizeibericht auf etwa 1500 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sollten sich unter er Telefonnummer 07541 / 70 10 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung setzen.