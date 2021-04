Unfallflucht in der Albrechtstraße

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro hat laut Polizeibericht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Albrechtstraße geparkten Mercedes hinterlassen. Da der Verursacher anschließend wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.