Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße in Friedrichshafen angerichtet. Der Unbekannte beschädigte laut Polizeibericht vermutlich beim Rangieren einen schwarzen Hyundai i30 an der hinteren linken Tür und des hinteren linken Kotflügels. Danach beging der Verursacher Unfallflucht.

Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10.