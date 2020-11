Unfallfahrer sitzt ohne Führerschein am Steuer

Am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr hat ein 18-jähriger auf der Straße Eckmähde einen Verkehrsunfall verursacht. An der Einmündung fuhr er ungebremst mit seinem Seat in die Hauptstraße ein und kollidierte mit der 67-jährigen Toyota-Fahrerin, die sich auf der bevorrechtigten Straße befand. Die Frau zog sich dabei laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 18-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.