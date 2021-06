Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro verhat laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag an einem im Finkenweg geparkten Mercedes verursacht. Weil der Unfallverursacher nach dem Streifvorgang einfach weiterfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.