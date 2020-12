Unfallfahrer beschuldigen sich gegenseitig

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Polizei gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ravensburger Straße / Dietostraße gerufen worden. Dort waren ein 50-jähriger Opelfahrer und ein 46-jähriger Mercedesfahrer im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Beide Fahrer gaben für sich an, jeweils an ihrer Ampel grünes Licht gehabt zu haben, weshalb die Polizei weitere Zeugen des Unfalls sucht.