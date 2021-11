Unfallauto rollt bei Rettung plötzlich los - 32-Jähriger stirbt

Ein 32-Jähriger ist bei einem Autounfall in Hilzingen im Landkreis Konstanz gestorben. Der Mann war laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 23.20 Uhr betrunken auf Feldwegen unterwegs. Im Bereich des Rennweges (Höhe Hohentwieltunnel) kam er nach rechts vom Feldweg ab und kam in der angrenzenden abschüssigen Wiese zum Stehen.

Freunde versuchten demnach, den 32-Jährigen aus seinem Auto zu holen. Doch das nicht gesicherte Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte los und schleifte den jungen Mann mit sich. Er geriet unter das rollende Auto und erlitt schwere Verletzungen.

Der eintreffende Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, teilt die Polizei mit. Neben dem Notarzt waren acht Fahrzeuge der Feuerwehren Singen und Gottmadingen sowie ein Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam des DRK im Einsatz.