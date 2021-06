Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro hat ein 44-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Zeppelinstraße auf Höhe der Bushaltestelle Strandbad verursacht. Dort übersah der Mann einen verkehrsbedingt haltenden BMW einer 21-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 44-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil der Unfallverursacher einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, veranlassten die Beamten dem Polizeibericht zufolge eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.