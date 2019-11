Unfall und Krankheit rauben Hartmut S. die Existenz

Zwei Abstürze hintereinander, kein Geld in der Tasche und jetzt noch obdachlos: Noch vor Jahren war Hartmut S. (Name von der Redaktion geändert) wohl situiert, verdiente weit überdurchschnittlich. Doch dann kam alles anders – Unfall und Krankheit brachen dem 56-jährigen Häfler sprichwörtlich das Genick.

Ein Ausrutscher – und schon liegt der stämmige Mann am Boden. Die Diagnose ist schnell klar: Alle Bänder gerissen. Auf eine mehrstündige Operation folgt eine langwierige Rehabilitation. 78 Wochen lebt Hartmut S. vom Krankengeld. Dann geht das Gerangel los. Wer zahlt? Zahlt überhaupt jemand? Der Häfler ist seelisch am Ende. Vor wenigen Jahren hat er durch seine Arthrose im Endstadium zwei neue Gelenke eingesetzt bekommen.

„Und jetzt das. Die Krankheit und der Arbeitsunfall haben mich völlig nach unten gezogen“, berichtet der gebürtige Häfler mit niedergeschlagenem Ton. Dem gestandenen Handwerker ist zum Heulen zumute. Das ist deutlich spürbar. Gerade mal 150 Euro bleiben ihm, nachdem alle Kosten abgezogen sind: Miete, Strom, Wasser. „Eigentlich sollte der Mindestsatz von Hartz IV übrigbleiben“, sagt Stadtdiakon Ulrich Föhr von der Katholischen Gesamtkirchengemeinde in Friedrichshafen. „Doch in Übergangsphasen ist einer wie Hartmut S. auf sich allein gestellt, wenn er nichts auf der hohen Kante hat.“

„Der Antrag auf Arbeitslosengeld ist zwar gestellt, doch in der Zwischenzeit fragt mich niemand, wie ich mit dem wenigen Geld in der Tasche leben kann“, ergänzt S. Da tut Hilfe Not. Das weiß Ulrich Föhr nur zu gut. Über 200 Menschen klopfen pro Jahr an seine Tür im Haus der kirchlichen Dienste. Und wer kommt, schämt sich oftmals. „Armut ist oft mit Scham verbunden. Wer ist schon gerne arm? Doch sind viele schon mit einer kleinen Unterstützung zufrieden“, berichtet Föhr im rund einstündigen Gespräch.

Hartmut S. hingegen hat es hart getroffen. Vom glücklichen Gutverdiener zum arbeitslosen Obdachlosen in nur wenigen Jahren – Hartmut S. kann es fast nicht begreifen, wie ihn Krankheit und Arbeitsunfall an den Rand des Existenzminimums geführt haben. „Mittlerweile lebe ich in einer Wohngemeinschaft. Doch dort bin ich auch nur behelfsmäßig untergebracht. Hast du nichts, bist du nichts. Das merke ich immer mehr“, macht Hartmut S. deutlich, wie sehr er unter dem sozialen Abstieg leidet. „Als ich mich bei der Stadt obdachlos gemeldet habe, kamen mir die Tränen. Dabei will ich doch arbeiten.“ Das ist auch dringend notwendig, schaut der Häfler auf seine anzurechnenden Versicherungsjahre. „Egal wie – ich muss arbeiten, ich muss die Rentenjahre voll machen“, sagt Hartmut S., „ansonsten fällt meine Rente so mager aus, dass sie fürs Leben nicht ausreicht.“ Das macht Druck. Hartmut S. hofft auf baldige Genesung. Hofft darauf, im Frühjahr oder spätestens im Sommer wieder anpacken zu können. „In der Zwischenzeit brauche ich Unterstützung. Ohne Ulrich Föhr käme ich sonst nicht über die Runden. Allein das neue Gebiss – ich weiß gar nicht, wer das zahlen soll. Ich kann das jedenfalls nicht. Aber ohne Zähne geht es auch nicht. Ich hoffe, ich gehe als Härtefall durch.“