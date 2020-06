Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu einem Unfall in der Albrechtstraße machen können, der sich in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Radfahrer blieb an einem Randstein hängen und stürzte in der Folge gegen ein Straßengeländer. Er verletzte sich dabei leicht. An dem Geländer entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Da der Radfahrer laut Polizeibericht ziemlich betrunken war und widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und eventueller Beteiligung von Autos oder gar Lastwagen an dem Unfall machte, hofft die Polizei, dass Zeugen das Geschehen beobachtet haben. Die Polizisten veranlassten bei dem Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.