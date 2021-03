Unfall nachträglich bei Polizei gemeldet

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Pacellistraße in Friedrichshafen sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Die 40 Jahre alte Unfallverursacherin touchierte mit ihrem Kia Picanto beim Ausparken einen schwarzen SUV. Vor Ort einigten sich die Beteiligten, ohne die Personalien auszutauschen, in der Annahme, es handle sich um keinen großen Sachschaden. Da sich dieser am Kia jedoch im Nachgang doch etwas größer herausstellte, meldete die 40-Jährige den Unfall bei der Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.