Eine 74-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 11.50 Uhr Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro verursacht. Sie fuhr mit ihrer Mercedes-Benz B-Klasse auf der Meistershofener Straße in Richtung Ailinger Straße. Am Kreisverkehr zur Straße Am Sportpark bremste die Lenkerin ihren Wagen verkehrsbedingt nach Angaben der Polizei zwar ab, rutschte nach eigenen Angaben jedoch mit dem Fuß vom Bremspedal. Aufgrund dessen fuhr die Lenkerin in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Lastwagen eines, sich bereits im Kreisel befindenden, vorfahrtsberechtigten Lastwagenfahrers. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.