Schaden von etwa 7500 Euro ist bei einem Unfall entstanden, als zwei Autos in der Meersburger Straße in Friedrichshafen auf Höhe der Gemarkung Grenzhof zusammengestoßen sind. Das berichtet die Polizei. Ein 23 Jahre alter Fahrer war in Richtung Meersburg unterwegs und hatte angehalten, um nach links in Richtung Grenzhof abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein Seat, dessen 30-jähriger Fahrer aufgrund dessen rechts an dem Wartenden vorbeifahren wollte. Der vermeintliche Linksabbieger entschloss sich jedoch, geradeaus weiterzufahren, weshalb sich BMW und Seat streiften.