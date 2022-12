Unfall auf der B 31: 82-Jährige hatte gesundheitliche Probleme

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag zwischen Eriskirch und Friedrichshafen verunglückt. Sie befuhr die B 31 mit ihrem Pkw in Richtung Friedrichshafen und geriet nach Aussage der Polizei offenbar durch gesundheitliche Probleme auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der neben dem Fahrer noch zwei Frauen und ein Kleinkind als Mitfahrer hatte.

Drei Verletzte

Bei dem Unfall wurde die Verursacherin sowie die beiden Frauen leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Pkw der 82-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 1000 Euro, an dem anderen Fahrzeug ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei konnte gegen 16.15 Uhr die Straße wieder freigeben.