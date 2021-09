Unfall auf B 31: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag auf der B 31-neu die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in zwei Teile zerrissen. Der 23-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Friedrichshafen eingeliefert. Der Unfall passierte kurz nach 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Fischbach. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unfallfahrer, der Teil einer Fünfergruppe von Motorradfahrern war, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam mit seiner Suzuki von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der entstandene Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Durch die Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße.