Unfall am Kreisel: Lkw-Fahrer übersieht Mofafahrer

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr am Kreisverkehr auf der Ailinger Straße gekommen. Nach Informationen der Polizei übersah ein 44-jähriger Lkw-Fahrer, der aus Richtung Graf von Soden-Platz in den Kreisverkehr einfuhr einen 82-jährigen Mofafahrer, der aus Richtung der äußeren Ailinger Straße kam.

In der Folge musste der Mofafahrer ausweichen und prallte gegen den Auflieger des Lkw. Dabei wurde er verletzt – „wie schwer, das ist noch nicht klar“, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg. Es entstand ein geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Am späten Vormittag konnte sie wieder freigegeben werden.