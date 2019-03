Vor 25 Jahren hat sich die Gruppe „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ in Friedrichshafen gegründet. Die Mitglieder der Gruppe stehen betroffenen Frauen mit Rat zur Seite. Sie bieten regelmäßige Treffen und Austausch an und unterstützen vorhandene Ressourcen zu entdecken und sind somit „ein wichtiger Baustein im Genesungsprozess“, wie Rosi Mündig vom Landesvorstand in ihrer Begrüßungsrede sagte.

Landesweit gibt es 62 Frauenselbsthilfegruppen nach Krebs. Die Häfler Gruppe ist 1994 entstanden und als 2002 die „Initiative Brustkrebs Bodenseekreis“ ins Leben gerufen wurde, war die Frauenhilfe nach Krebs von Beginn an ein Baustein im Initiativkreis. Zahleiche Gastredner erinnerten an die Anfänge, die Arbeit der Frauen und dankten für die ehrenamtliche Tätigkeit. Die Gruppe ist im Kreis gut vernetzt und kann Hilfestellungen geben und auch vermitteln.

Aus der Initiative Brustkrebs Bodenseekreis ist das Brustkrebszentrum der Klinik entstanden. Walter Vollert, Chefarzt und Zentrumsdirektor des Brustkrebszentrums, dankte den ehrenamtlich engagierten Frauen. Sie hätten betroffene Frauen psychologisch begleitet und Hilfestellungen gegeben. „Die Patienten profitieren von ihren Gesprächen und Beratungen. Sie sind eine Auffangstation nach der medizinischen Behandlung“, sagte Vollert der Frauenselbsthilfe. Früher habe man als Arzt noch direkt an Patienten vermitteln können, „aber das ist heute aus Datenschutzgründen nicht mehr möglich“, dennoch sei die Hilfegruppe immer noch ein wichtiger Ansprechpartner. Auch wenn man heute nicht mehr direkt vermitteln dürfet, würde die Klinik in ihrem Infomaterial nach wie vor auf die Arbeit der Selbsthilfegruppe hinweisen.

„Die Hilfegruppe ist von Betroffenen für Betroffene und ihre Mitarbeiter stellen sich den Problemen der Betroffenen“, sagte Rosi Mündig vom Landesvorstand. Einmal im Monat bietet die Frauenselbsthilfe einen Gruppenabend im Paulinenstift an, sie unterstützt bei „Fragen, die mit der Diagnose auftreten und nach Abschluss der Behandlung nicht enden“, so Mündig. Das Engagement sei mit einem enormen privaten Zeitaufwand verbunden und „wird in Fachkreisen anerkannt“.

Renate Köster erinnerte an die Anfänge der Initiative Brustkrebs Bodensee und dankte, dass die Frauenselbsthilfe von Beginn an den Initiativkreis unterstützt hatte. Köster war 2002 Frauenbeauftrage des Landratsamtes Bodenseekreis „Wir wollten zu Beginn Menschen für diese Thema sensibilisieren, Lobbyarbeit leisten und waren mit Informationsveranstaltungen im gesamten Bodenseekreis unterwegs.“ Auch sie dankte für das unermüdliche Engagement der Frauen, denn Selbsthilfegruppe verbesserten die Lebensqualität von Betroffenen. Seit einem Jahr leitet Ingrid Bolesta die Frauenselbsthilfe nach Krebs. Sie hat das Amt von Gertrud Köpf übernommen, die nach 13 Jahren ihre Tätigkeit weitergegeben hat. Schüler der Häfler Musikschule und die „Tanzgruppe Clara Schweitzer“ aus Friedrichshafen umrahmten das Programm.