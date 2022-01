Uneinsichtiger Verkehrsrowdy flieht aus der Kontrolle

Konsequenzen kommen auf einen VW-Fahrer zu, der Polizeibeamten am Dienstagabend gleich mehrfach durch Missachtung der Verkehrsregeln negativ auffiel. Gegen 17.45 Uhr war er in der Ailinger Straße unterwegs und fuhr mit zügiger Geschwindigkeit über einen Fußgängerüberweg, obwohl eine bislang unbekannte Seniorin die Straße überqueren wollte. In der darauffolgenden Kontrolle zeigte er sich gegenüber den Polizisten vollkommen uneinsichtig und verbal aggressiv.

Eine halbe Stunde später erwischten die Polizeibeamten ihn, als er sein Auto mit dem Handy in der Hand steuerte. Auch bei dieser Kontrolle zeigte er kein Unrechtsbewusstsein und fuhr stattdessen unvermittelt aus der Kontrolle davon. Die Beamten leiteten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Verkehrsrowdy ein und meldeten sein Verhalten der zuständigen Führerscheinstelle.