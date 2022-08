Uneinsichtiger Ladendieb versucht nach Platzverweis, Mitarbeiter anzugreifen

In einem Einkaufszentrum in der Ailinger Straße in Friedrichshafen ist ein 44-jähriger Mann am Dienstagabend gleich mehrfach „negativ in Erscheinung getreten“, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Nun muss der Mann mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Bereits gegen 21.15 Uhr fiel er auf, als er gegen ein bestehendes Hausverbot verstieß und Waren aus dem Markt stahl. Die verständigten Polizeibeamten kontrollierten den Mann, beschlagnahmten einen täuschend echt aussehenden Spielzeugrevolver, den er bei sich hatte, und erteilten ihm einen Platzverweis.

Da der 44-Jährige kurz vor 22 Uhr erneut an dem Einkaufszentrum in der Ailinger Straße auftauchte und versuchte, einen Mitarbeiter anzugreifen, mussten die Polizisten erneut einschreiten. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.